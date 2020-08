Uma cratera misteriosa que surgiu na região do Ártico da Rússia trouxe um ar místico à internet nos últimos dias. Isso porque o gigantesco buraco, que foi descoberto por uma equipe da emissora Vesti Yamal TV, que se dirigia a outro local, após uma grande explosão, trouxe o questionamento se seria produto de algum Ovni ou de um resultado de teste secreto de míssil.



Ainda não há definição sobre o tema. Após a descoberta, cientistas foram ao local e mediram a profundidade da nova cratera, que seria de pouco mais de 50 metros. Sua origem, entretanto, é um mistério.



Segundo a equipe de TV, blocos de solo e gelo foram lançados a centenas de metros do epicentro por uma força da explosão.



A hipótese dos cientistas é que o gás acumulado no subsolo do local acabou liberado do solo, que estava congelado por milhares de anos, mas que está começando a passar para seu formato líquido.