O saco de ração de cachorro de 15 kg está dentro da casa de Jorge Gomes Nonato, de 51 anos. É dali que, por muitas vezes, ele tirou o que comer. Desempregado há cerca de seis anos, com a geladeira vazia, o morador de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, precisou misturar ração com feijão para almoçar e jantar. Em conversa com a reportagem de O Tempo, na manhã desta quinta-feira (29), ele contou as dificuldades que passa.

Nessa quarta-feira (28), a história de Jorge viralizou nas redes sociais depois que um amigo gravou as condições em que ele vive.

Veja o vídeo

Após o vídeo viralizar, Jorge ganhou alguns alimentos. “Aqui estava faltando tudo: alimento, uma vida melhor, emprego. Muitas vezes não tinha nada aqui e, por isso, comi a ração. Ficar com fome não pode. A ração tem nutrientes, carne, osso. Misturei a ração no feijão para ter o que comer”, desabafou.