Uma audiência pública divulgou o modelo jurídico para a concessão do transporte público em Arcos. Até amanhã, terça-feira (29), moradores poderão enviar por e-mail sugestões ao projeto que será avaliado pelo conselho que foi constituído. O trabalho é resultado do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) que teve o edital publicado em 2018.

Segundo a Secretaria de Fazenda do município, o conselho vai avaliar e decidir sobre a regularidade do projeto. A orientação foi pela realização de concessão comum com o risco da atividade econômica para o concessionário. A remuneração do serviço será mediante tarifa.

Assim que o projeto for aprovado, o passo seguinte é a publicação de edital para a licitação. Não há prazo determinado para que ocorra a definição, no entanto, de acordo com o titular da pasta, Denio Dutra, a intenção é que a decisão seja tomada o mais rápido possível. O e-mail para envio de sugestões é audienciapublicatransportecoletivo@arcos.mg.gov.br.

Manifestação de interesse

O edital com as diretrizes para a participação no Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) destinado a autorizar particulares a elaborar estudos, levantamentos e propostas para estruturação do modelo de concessão para a prestação e exploração do serviço de transporte coletivo público de passageiros teve início em 2018