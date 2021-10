A modelo e digital influencer mineira Laís Crisóstomo Aguiar, de 27 anos, tornou-se ré por tráfico internacional de drogas após a Justiça aceitar a denúncia apresentada pelo Ministério Público. A informação é do jornal O Globo.

De acordo com informações do jornal O Tempo, ela está presa desde o dia 5 de agosto, quando tentava embarcar no Aeroporto de Guarulhos para uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A Polícia Federal encontrou 461 gramas de cocaína dentro da mala de um amigo, Peterson de Souza Fontes, que a acompanhava. Peterson foi preso em flagrante junto com a modelo e, agora, também se tornou réu.

Na mala dele também havia pertences de Laís. A Polícia Federal informou que a droga foi localizada dentro de cápsulas armazenadas em potes de suplementos e o material foi identificado no raio-x.

A defesa da modelo mineira chegou a pedir a anulação do processo, mas não obteve êxito porque a solicitação foi negada pela 1ª Vara Federal de Guarulhos. O juiz Rogério Volpatti Polezze considerou que as provas apresentadas pelo Ministério Público Federal (MPF) têm indicativos de autoria.