No dia 07.08.2020, o Ministro da Justiça, André Mendonça, em sessão virtual, da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, admitiu o monitoramento de opositores do Governo Bolsonaro (grupo antifascista), através da produção de relatórios pela Secretaria do Ministério, contendo informações de 579 servidores públicos de diversas áreas.

Representantes dos direitos humanos e políticos da oposição reagiram indignados e preocupados com a existência no governo de uma polícia política, com a finalidade de investigar, espionar e documentar os movimentos de pessoas não alinhadas com o atual governo.

O ministro confirmou a existência do relatório sigiloso, defendeu a sua legalidade e afirmou ser o ele meramente informativo e não existir juízo de valor sobre os monitorados.

O mais grave foi o ministro considerar natural o monitoramento de ações de grupos que possam causar intervenção da segurança pública. Afirmou terem sido feitos outros relatórios em governos anteriores, com o monitoramento de militantes, políticos, juízes e de movimentos (de greves, reivindicações, etc.).