Um bebê de apenas sete meses morreu em decorrência da Covid-19 em Montes Claros, conforme informou a Prefeitura do município do Norte de Minas.

O óbito ainda não consta no balanço da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Não foi informado se a criança já tinha alguma doença que pode ter agravado o quadro de saúde. Ela é a vítima mais jovem da enfermidade no território mineiro.

De acordo com o Executivo, o bebê perdeu faleceu na última quinta-feira (16). O resultado do exame saiu na tarde desse sábado (18). Após a comprovação, o setor de epidemiologia “entrou em contato com a família para orientações e devidas providências”, informou a prefeitura.

Entre sexta-feira (17) e sábado, Montes Claros confirmou dez casos da doença – quatro mulheres com de 39 a 90 anos, e seis homens, de 39 a 45 anos. Com as mais recentes notificações, a cidade agora contabiliza 734 casos da Covid-19. Lá, 11 mortes foram provocadas pela enfermidade.