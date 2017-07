Um homem de cerca de 45 anos, não identificado, foi encontrado morto no final da tarde dessa terça-feira (19) no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Por volta das 16h30, a Polícia Militar recebeu, por meio do 190, a informação de que um corpo estava desde o início do dia sobre a calçada do cruzamento entre a rua Teodoro Sampaio e a avenida Doutor Arnaldo.

Ele não apresentava sinais de violência, o que indica que pode ter sido vítima do frio que atinge a cidade desde a madrugada de terça. A perícia da Polícia Civil foi acionada, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Não há confirmação da causa da morte.

Esta é a segunda suspeita de morte de morador de rua causada pelo frio na capital paulista em 2017, segundo os registros policiais. No dia 10 de junho, um homem em torno de 50 anos foi encontrado morto, com sinais de hipotermia, na região do Belém, na zona leste. Em 2016, houve registro de ao menos cinco casos, segundo a Pastoral do Povo da Rua.

No final da madrugada desta quarta-feira (19), a temperatura média na capital paulista era ainda mais baixa do que na terça, de 9ºC. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, a mínima pode cair para 7ºC e a máxima é de 14º durante o dia em São Paulo. Na terça, no início da onda de frio, a temperatura caiu 17ºC em 24 horas.