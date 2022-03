Um homem em situação de rua, de 50 anos, foi encontrado morto sendo “velado” pelos animais que cuidava nesta quarta-feira (9), na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A cena sensibilizou quem passava pelo local. Senhor João, que morreu “por causas naturais”, tinha quatro cachorros.

Segundo Val Consolação, presidente da ONG Animal Livre, o homem estava em situação de rua há pelo menos cinco anos e os cachorros foram encontrados nesta manhã ao lado do corpo dele. “Os animais estavam protegendo o corpo e, uma amiga minha que conhece o senhor João, me pediu ajuda. Dois nós conseguimos lar temporário e dois foram para o Centro de Controle de Zoonoses”, explicou.

“A gente precisa de adoção para todos os quatro. A história é triste, porque os animais ficaram sem a pessoa que cuida e que trata deles. É uma história de perdas. Não sabemos se o seu João tem parente, ele já está em situação de rua há muitos anos”, acrescenta.

Por isso, Val está mobilizada em encontrar um lar para os cachorrinhos. “A gente precisa de divulgação pra gente conseguir doar esses animais de forma segura e correta. Os animais já são castrados e são extremamente bem cuidados. E tem um pinscher, que é cego, e foi abandonado com o seu João e ele cuidou dele até hoje”, revelou.

No entanto, conforme Val, existe a possibilidade de o pinscher voltar a enxergar. “A gente acredita que seja momentânea [a cegueira] por algum tipo de doença do carrapato, babesia, erliquiose, anaplasma. A gente já vai levar ele no veterinário amanhã, porque hoje foi tudo muito corrido […] Nós acreditamos que a cegueira dele é reversível. Ele está bem. Ele foi abandonado lá na rua. E esse senhor, o João, pegou ele pra cuidar. Ele tinha dono, tinha casa…”, contou.

Interessados em ajudar ou adotar os animais podem procurar a Val na página oficial da ONG no Instagram.

Fonte: Itatiaia