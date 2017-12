Redação Últimas Notícias

Desapontamento, este é o sentimento que define o que sentem os moradores da rua Aluízio Bernardes de Castro (rua do Parque Jequitibá), no bairro Mangabeiras, que aguardam desde 2015 a pavimentação da via.

A obra era para ter sido entregue há dois anos e quatro meses. Orçada em R$352.958, a pavimentação enfrentou diversos problemas burocráticos para sair do papel. Em agosto deste ano quando enfim a empresa Niemeyer deu início ao trabalho, os moradores chegaram a respirar aliviados, mas como “alegria de pobre dura pouco”, o trabalho não foi finalizado.

A via chegou a receber a base para pavimentação (colocação de brita e cascalho), mas as obras foram mais uma vez paralisadas. Devido ao período chuvoso, o trabalho feito até agora está literalmente indo por água abaixo.

A pavimentação da rua Aluízio Bernardes de Castro faz parte de um cronograma de 20 vias que deveriam ser asfaltadas. A obra era para ter sido entregue no ano passado, mas a empresa paralisou o trabalho alegando falta de pagamento.

Quando a Niemeyer paralisou as obras em outubro de 2016, todo o trabalho feito até então foi perdido. Ao retomar as obras, tudo precisou ser refeito. Situação que se repete atualmente. “Essa é uma prova clara de como o dinheiro público é desperdiçado e nós contribuintes somos feitos de bobos. Isso é um desrespeito com a população”, declarou um morador da via.

Das 20 ruas que constam no cronograma apenas em duas os trabalhos foram concluídos.

O Últimas Notícias entrou em contato com a Prefeitura para saber quais os motivos da paralisação da obra, mas não obteve resposta.