As sirenes irão tocar em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, onde mais de 120 pessoas foram retiradas de suas casas devido a mudança do fator de segurança em barragens da Vale localizadas nos dois municípios. A previsão é que o alerta sonoro seja acionado por volta das 17h.

De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, 124 pessoas começaram a ser evacuadas das casas a partir da manhã desta quarta-feira. Do total, 100 moradores, de 33 famílias, estão no município de Nova Lima e vivem da zona de autossalvamento relacionadas a uma barragem do complexo de vargem grande, da Vale. Outras 24 pessoas são de oito famílias que estão morando na zona de autossalvamento relacionadas a barragens de Forquilha 1, Forquilha 2, Forquilha 4, e Barragem Grande, todas da Mina Fábrica, em Ouro Preto. Essas pessoas começaram a ser evacuadas por meio de avisos da Vale.

De acordo com o tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador adjunto da Defesa Civil de Minas Gerais, a retirada dos moradores estão dentro da legislação. “A aceleração do processo de descomissionamento destas barragens motivou a elevação do fator de segurança de 1 para 2. Situação que pela legislação exige a evacuação das áreas de risco”, informou.