Mais uma vez, moradores de vários bairros de Formiga foram pegos de surpresa com a interrupção do abastecimento de água. Dessa vez, o problema foi alvo de reclamações de moradores dos bairros Santa Luzia, Padre Remaclo, Rosário e Engenho de Serra.

Desde quarta-feira (2), os moradores dos citados bairros estão sem abastecimento e reclamam da total falta de informação por parte do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) que, mesmo após identificar o problema, não informou a população a título de alerta para que economizasse água. “Não avisaram sobre o problema e continuamos usando normalmente a água, e quando fomos ver, as caixas estavam vazias e não foram reabastecidas”, reclamou uma moradora do Santa Luzia, bairro onde fica a sede da autarquia em Formiga.

Outra reclamação dos moradores é a falta de caminhões pipa para encher as caixas. Segundo relatos de vários reclamantes, atualmente apenas um veículo atende toda a cidade.

O portal entrou em contato, mais uma vez, com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura que, por meio de nota, informou que, segundo o diretor do Saae, José Pereira de Sousa (Capitão Souza), o problema já está resolvido. Segundo a nota,“a bomba que leva água a esses bairros queimou, já foi arrumada e em breve o abastecimento estará normalizado. O Saae está de prontidão para atender os moradores dos bairros hoje e no final de semana. Realmente está trabalhando somente com um caminhão, o outro está com problema e está sendo consertado, mas mesmo se fossem os dois trabalhando, não seria possível atender toda a demanda”.

Na semana passada, moradores dos bairros Nossa Senhora de Lourdes, Vila Castro, Quinzinho, Balbino Ribeiro, Alvorada e adjacências sofreram com o mesmo problema causado pelo rompimento na adutora do rio Mata Cavalo.