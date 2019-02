Moradores do bairro Alvorada se reuniram com a Polícia Militar no salão paroquial São Judas Tadeu, nessa quinta-feira (31).

Durante o encontro, os militares explicaram sobre o Disk Denúncia 181, a implementação das novas metodologias de atuação como Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica e Patrulha de Prevenção a Homicídio, entre outros assuntos.

No final, as dúvidas dos participantes foram esclarecidas pela polícia.