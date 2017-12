Membros do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Formiga (Consep) estiveram na Escola Municipal Angelita Gomes, juntamente com representantes do Corpo de Bombeiros, das polícias Militar e Civil, para uma reunião com os moradores dos bairros Cidade Nova, Balbino Ribeiro e São Cristóvão. Na ocasião, os moradores tiveram a chance de relatar problemas relacionados à segurança pública do local para as autoridades ali presentes.

“A reunião foi muito proveitosa, tivemos a chance de conhecer a realidade ali vivida e com certeza, o Consep estará presente mais vezes”, comentou o presidente do conselho, Wilson Alves Figueira.

Um dos objetivos do Consep é viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável das ações de defesa social e segurança pública, por meio da participação e contribuição da comunidade. A sede do conselho está localizada no Terminal Rodoviário, sala 3, no Centro de Formiga.