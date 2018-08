O prefeito Eugênio Vilela esteve na terça-feira (31), no bairro Engenho de Serra para um encontro com os moradores que teve como objetivo discutir melhorias para a localidade.

A reunião, realizada no salão paroquial da Igreja São Geraldo, faz parte do projeto “Prefeito nos Bairros”, que vem sendo realizado desde abril deste ano e já passou pelos seguintes locais: Alvorada; Rosa Mística, com participação também de moradores do Nossa Senhora de Lourdes e Ouro Verde; Novo Horizonte; Alto da Praia, com moradores também do Vargem Grande, Recanto da Praia e Jardim das Oliveiras; Pontevila; Ércio Rocha, com moradores também dos bairros Tino Pereira, Vila Nova das Formigas e Geraldo Veloso, e Boa Esperança.

Em todas essas localidades, o prefeito foi acompanhado de seus assessores e até mesmo de vereadores. No Engenho de Serra, estiveram presentes o diretor de comunicação, Sandro Figueiredo, o vereador Sandrinho da Looping e representantes do Conselho Municipal de Segura Pública (Consep).