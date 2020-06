Redação Últimas Notícias

Os moradores da rua José Cassiano de Almeida, no bairro Santo Antônio, há anos convivem com um lote sujo existente naquela via.

De acordo com uma moradora, eles já fizeram várias reclamações na Secretaria de Gestão Ambiental e, até o momento, nada foi feito para amenizar o problema.

Se antes os moradores tinham que conviver com cobras, escorpiões e vários tipos de insetos, agora, eles têm outro tipo de preocupação. O mato está tão alto que atingiu a rede elétrica e, sendo condutor de energia, ele pode energizar a proteção que cerca o terreno, e provocar choque nas pessoas que trafegam pelo local.