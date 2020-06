De um lado, lojas fechadas e pouca movimentação de pedestres. Do outro, pista de caminhada “aberta” na marra e muita gente ignorando as recomendações médicas. O primeiro dia de recuo no funcionamento das atividades não essenciais em Belo Horizonte foi marcado pelo hipercentro esvaziado, mas também por desrespeito de parte da população em outra região da cidade.

Nessa segunda-feira (29), 88% dos leitos de UTI do SUS na cidade estavam ocupados, os casos de Covid-19 chegaram a 5.510 e as mortes, a 130. Mas, mesmo assim houve flagrantes de pessoas caminhando, correndo e andando de bicicleta na avenida dos Andradas, na região Leste da capital. A prática de atividades físicas ao ar livre preocupa, e muito. Além de favorecer o contágio pelo novo coronavírus, é um exemplo de que, sem mobilização coletiva, todo o esforço feito até aqui para barrar o avanço da Covid-19 na cidade e antecipar o fim da quarentena pode se perder.

De acordo com o portal Hoje em Dia, há exatamente um mês, mostrou os mesmos abusos na via, onde grades foram instaladas para evitar o acesso. Mas, novamente, as pessoas empurram ou pulam a proteção de metal. Ontem, o local estava cheio de jovens, adultos e até idosos. Alguns sequer usavam máscara.

A atitude dos “furões da quarentena” foi criticada. O infectologista Sidnei Rodrigues é categórico ao afirmar que, neste momento, a melhor recomendação é que as pessoas permaneçam confinadas e se exercitem em casa.