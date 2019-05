Por Glaudson Rodrigues

Moradores da rua Lucimar Vital dos Santos, no bairro Elza Dinorah convivem há dias com um esgoto a céu aberto.

Para piorar ainda mais a situação, com as chuvas registradas no final de semana, o esgoto retornou para o interior de várias residências causando transtornos aos moradores. “Se antes tínhamos que conviver com o mau cheiro, agora, quando chove temos que conviver também com o esgoto voltando para o interior das casas”.

Segundo uma moradora, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) foi comunicado por diversos moradores da via, mas até hoje, a autarquia não fez nada para resolver o problema.