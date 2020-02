Redação Últimas Notícias

Moradores da rua Lau Belo, no bairro Cidade da Serra, convivem há mais de três anos com inúmeros buracos na referida via.

Segundo um dos reclamantes, a rua tem aproximadamente cem metros e todos os moradores têm um ou mais veículos, o que torna o acesso às residências ainda mais difícil. Com as recentes e constantes chuvas, a situação ficou mais grave.

Os moradores já participaram de reuniões com a administração e solicitaram os reparos, mas até o momento nada foi feito.