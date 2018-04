Redação Últimas Notícias

A Prefeitura de Formiga está realizando mais uma operação tapa-buracos no município. Os trabalhos tiveram início nos bairros Planalto e Água Vermelha, nas imediações do Unifor-MG e no bairro Novo Horizonte. Locais onde as vias estavam em péssimas condições, como eram os casos das ruas Tenente Oscar Teixeira de Lima e a Abner Duarte e de tantas outras, porém as duas vias citadas constavam no cronograma de serviço.

Na quarta-feira passada (11), a Prefeitura divulgou um vídeo do trabalho feito em parte da via Abner Duarte. O vídeo retrata a satisfação dos moradores com o trabalho feito pela Pavidez Engenharia, empresa responsável pela operação. Porém, a verdade é que nem todos os moradores estão tão satisfeitos com o serviço.

Uma moradora da via enviou ao Últimas Notícias, fotos do trabalho feito pela Pavidez. Residente no número 310 da via, a moradora mostrou, por meio das imagens feitas após a chuva que caiu sobre Formiga nessa segunda-feira (16), que o resultado prático do serviço foi muita água empossada na pista de rolamento. A empresa tapou os buracos, mas não realizou o nivelamento da pavimentação. “Reclamei com o encarregado pelo serviço e ele mesmo reconheceu que o trabalho ficou ruim”.

Em outro ponto, a realidade da via é bem diferente da retratada no vídeo produzido pela Prefeitura. O serviço foi feito pela metade, e boa parte da via continua tomada por buracos. “A impressão que temos é que a operação começou a ser feita caprichosamente, mas conforme o trabalho foi avançando pela via, que é extensa, os materiais foram se esgotando, o serviço começou a ser feito de qualquer jeito e terminou pela metade”, disse um morador.