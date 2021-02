Representantes do bairro São Luís e da Viação Formiga se reuniram nessa terça-feira (2), na sede da empresa, com intuito de que fosse discutida a possibilidade de que um dos ônibus de transporte coletivo passe a atender aos moradores do bairro, aos alunos do IFMG e do Cemei.

Os representantes dos moradores do bairro São Luiz, João do Povo, Jandira e Newton, juntamente com o vereador Cid Corrêa, entregaram um abaixo-assinado com as reivindicações ao gerente da viação, Haroldo Goulart.

Na manhã desta quarta-feira (3), Cid Corrêa, o gerente Haroldo Goulart, o funcionário Marcos, que é o responsável pelas rotas dos ônibus circulares, e os representantes dos moradores, foram até o local onde poderá ser a rota.

“Se a reivindicação for atendida, tanto os moradores do bairro São Luiz quanto os alunos do IFMG e do Cemei, além dos praticantes de esportes da quadra do Alencar serão beneficiados, pois o ônibus vai circular em frente ao IFMG, o Cemei, a quadra e terá uma rota dentro do bairro”, destacou o vereador.