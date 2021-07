O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (30) que a Polícia Federal retome as investigações do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na instituição.

Segundo Moraes, a PF não precisa mais aguardar a definição, pelo Supremo, sobre o formato do depoimento de Bolsonaro (se por escrito ou presencial). O julgamento sobre o tema está marcado para setembro.

Na decisão, o ministro do STF afirmou que há diligências pendentes para a PF cumprir que podem ser executadas independentemente do depoimento.

O inquérito foi aberto em 2020 pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) e tem como base acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro.