Redação Últimas Notícias

Faleceu nessa quarta-feira (22), a quarta vítima do acidente envolvendo um ônibus da Viação Campo Belo e um caminhão.

José Henrique da Conceição (Honório), de 54 anos, morador de Candeias estava internado em Campo Belo e não resistiu. Ele foi sepultado no fim da manhã desta quinta-feira (23).

As outras vítimas, três mulheres, faleceram na sexta-feira passada (17). Duas delas faleceram no local do acidente e uma terceira a caminho do hospital. Entre as vítimas está uma formiguense e a mãe do prefeito de Camacho.