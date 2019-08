Da Redação

Faleceu nesse domingo (18) a terceira vítima de um grave acidente automobilístico registrado no início da noite do dia 27 de julho, na rodovia BR 354, entre Formiga e Candeias, na região da Comunidade Rural de Serrinha.

Luís Carlos da Silva (Lulu) faleceu em decorrência dos ferimentos sofridos no acidente que envolveu um veículo de passeio, um Ford Fiesta Preto e uma carreta Volvo. Ele era um dos passageiros do carro.

Outras duas pessoas morreram em decorrência do mesmo acidente: Edilson da Cunha (Dirsinho), de 49 anos, que residia no bairro Lajinha, em Formiga, que morreu horas depois da colisão e o condutor do veículo, Júlio César Gomes, de 29 anos, morador do Santa Luzia, que faleceu no dia 4 de agosto.