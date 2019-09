A menina de 2 anos atacada ao tentar separar a briga entre um cachorro da raça rottweiler e um pit-bull, em Pará de Minas, morreu neste sábado (14).

Os cães eram da família, fugiram do canil e começaram a brigar, a menina foi em direção a eles e foi ataca pelo pit-bull.

O ataque aconteceu na terça-feira (10) e, desde então, a menina ficou internada em estado grave na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A mãe contou aos socorristas que tentou evitar que a criança chegasse até os cães, mas ela não conseguiu conter a filha. O pit-bull agarrou a menina pelo pescoço e deu várias mordidas na criança, a jogou contra a parede e a mãe teve dificuldade em resgatar a filha do cachorro. A menina perfurou duas artérias do pescoço e levou várias mordidas no rosto.

De acordo com o Samu, familiares levaram a criança para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, mas devido a gravidade ela foi levada de helicóptero do Corpo de Bombeiros, por meio do Arcanjo 3, para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII em Belo Horizonte.

Neste sábado, o corpo da vítima deixou o hospital e foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A morte da menina foi confirmada pela Polícia Civil.

Imprimir