Morreu nessa sexta-feira (8), aos 93 anos, o ex-prefeito e empresário do setor moveleiro em Carmo do Cajuru, João da Mata. Ele foi sepultado neste sábado (9), no Cemitério Municipal.

João da Mata estava internado no Complexo de Saúde São João de Deus em Divinópolis há três dias depois de sofrer uma parada cardíaca. Conforme informado pela família, ele teve uma segunda parada após se submeter a um procedimento cirúrgico e não resistiu.

História