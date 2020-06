O ex-vereador Wilson Santos Medeiros faleceu nesse domingo (14) em Divinópolis. A causa da morte não foi divulgada. O sepultamento ocorre nesta segunda-feira (15) no cemitério Parque da Serra.

Wilson foi vereador na 15ª Legislatura, entre os anos de 1977 a 1982. A Câmara emitiu neste domingo uma nota de pesar.

Durante o tempo como vereador, Wilson ocupou o cargo de secretário e vice-presidente do Poder Legislativo.

Ainda na vida pública, Wilson atuou como procurador-geral do município. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, Wilson atuou como procurador do município no mandato do ex-prefeito Aristides Salgado, entre os anos de 1993 a 1996.

A Prefeitura se manifestou sobre o falecimento de Wilson, por meio de nota.

Câmara Municipal

“É com grande pesar e tristeza que o Legislativo de Divinópolis recebe a notícia do falecimento do nosso amigo e ex-vereador desta Casa de Leis, Wilson Santos Medeiros. Um grande amigo, profissional do Direito, pai, que deixará muitas saudades. Neste momento de dor e pesar, em nome do Poder Legislativo, manifestamos condolências aos familiares e amigos, pedindo a Deus que conforte a todos”, diz nota da Câmara.

Wilson recebeu em 1985 a Medalha Candidés, uma tradicional homenagem feita pela Câmara a pessoas e, personalidades que se destacaram na cidade.

Reunião Ordinária

O presidente Rodrigo Kaboja (PSD) informou ainda que na próxima Reunião Ordinária da Câmara de Divinópolis, que será realizada na quarta-feira (17), às 8h, fará uma menção e homenagem especial a Wilson.

“É um divinopolitano querido, com quem, inclusive, estive esses dias. Merece todo respeito, homenagem e carinho de nós vereadores. Novamente, em nome de todos os vereadores reitero nossas condolências aos familiares, parentes e amigos”, finalizou.

Prefeitura

“Com enorme pesar, o Governo de Divinópolis registra o falecimento do ex-vereador e ex-procurador-geral do município, Wilson Santos de Medeiros, cuja vida foi de dedicação à família, à advocacia, tendo exercido com zelo e ilibação os cargos públicos que ocupou durante a sua profícua existência. Ele morreu nesse último domingo, 14 de junho, é velado no Cemitério Parque da Serra, e o sepultamento ocorre nesta data.

Wilson Medeiros foi vereador na 15º Legislatura, tendo ocupado cargos importantes na Câmara Municipal, como secretário e vice-presidente, no período em que foi prefeito de grande destaque Fábio Botelho Notini, época que Divinópolis experimentou elevado progresso.

Wilson Medeiros foi procurador-geral do município de Divinópolis no período de 1993 a 2000, durante os governos de Aristides Salgado e Domingos Sávio. Ocupou o mesmo cargo na vizinha cidade de Carmo do Cajuru, no período de 2010 a 2013.

Portanto, a sua passagem é motivo de lamento da parte de todos aqueles que o conheceram de perto e gozaram da sua amizade e usufruíram do seu profissionalismo. Porém, como ninguém pode permanecer para sempre na face da terra, rogamos a Deus o consolo para seus familiares e, para ele, o descanso eterno.”

