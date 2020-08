Morreu em Oliveira, aos 75 anos, o ex-vereador Francisco Vieira Filho.

O político atuou na cidade entre os anos de 1983 a 1990 e morreu no sábado (8). De acordo com a família, a causa da morte foi complicações devido ao Alzheimer.

Francisco foi vereador por dois mandatos consecutivos. Em um deles, foi nomeado para a presidência da Casa do Legislativo. O ex-político, ocupou também o cargo de secretário da Cultura, no governo do prefeito José Orlando Silva.

A Prefeitura decretou luto oficial de três dias, veja a nota abaixo. Francisco deixa três filhos e esposa.