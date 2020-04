O jornalista e publicitário Thiago Faria de Pupo Nogueira, que ficou gravemente ferido em um incêndio criminoso em Barbacena, morreu nesse domingo (12) no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Ele estava internado na unidade desde o dia 15 de março.

Thiago foi fundador do Jornal Folha de Barbacena.

No incêndio que atingiu o prédio onde morava o jornalista, a filha dele, Helena Gava Pupo de Faria, de quatro anos, também morreu, ainda no local. Ao todo, o Corpo de Bombeiros contabilizou 12 pessoas feridas na ocorrência.

e acordo com a Polícia Militar, o homem ateou fogo no carro da ex-namorada, que estava estacionado na garagem do local. As chamas espalharam e atingiram o edifício e mais outros 11 veículos. O autor do incêndio foi um suboficial da Aeronáutica.