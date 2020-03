Belo Horizonte pode registrar o primeiro óbito por novo coronavírus. Um jovem de 18 anos morreu, nessa quarta-feira (25), com sintomas da infecção após ser internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica do Hospital Infantil São Camilo, na região Leste da cidade. Amostras do adolescente já foram coletadas e a unidade de saúde aguarda resposta para confirmar ou descartar a suspeito da contaminação pelo novo coronavírus. Ainda não se sabe quando o diagnóstico será publicado.

A Unimed-BH, empresa que administra o São Camilo, declarou que o rapaz morreu com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ele era portador de comorbidades não especificadas. Questionada, a empresa não detalhou quando o adolescente deu entrada na unidade. Através de nota, a Unimed esclareceu ter seguido todo o protocolo, o caso do garoto está entre os suspeitos notificados ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (CIEVS-MG).

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) não se pronunciou a respeito do óbito suspeito. O órgão declarou apenas que o balanço epidemiológico do novo coronavírus é publicado diariamente e que, até o momento, não há registros de mortes em decorrência da infecção em Minas Gerais. Último relatório publicado pela SES aponta que, nessa quinta-feira (26), havia 96 casos de coronavírus apenas em Belo Horizonte, e outros 153 no Estado.

Leia, na íntegra, a nota da Unimed-BH: