Redação Últimas Notícias

A jovem Renata Caroline Cunha, de 22 anos, faleceu na noite dessa quinta-feira (18), após sofrer um acidente na noite de terça-feira (16).

Ela conduzia uma motocicleta pela avenida Deputado João Pimenta da Veiga, Vila Giarola, e sofreu uma queda. Renata foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado grave, com suspeita se traumatismo craniano.

De acordo com informações da família, os órgãos da jovem serão doados. Em decorrência disso, ainda não há precisão do início do velório, o que pode ocorrer amanhã ou no domingo (21).