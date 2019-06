Redação Últimas Notícias

O Últimas Notícias divulga com pesar o falecimento da senhora Vitória Andrade Costa, de 88 anos. Ela era mãe do empresário formiguense Paulo César Costa (Paulinho da Fidalga).

D. Vitória está sendo velada na Funerária do Helinho. O enterro está marcado para esta segunda-feira (3), às 11h, no Cemitério Parque da Saudades, no bairro Cidade Nova.