Redação Últimas Notícias

Faleceu Júlio César Gomes, de 29 anos. Ele conduzia o Ford/Fiesta que se envolveu em um acidente no sábado passado (27)na BR-354 entre Formiga e Candeias.

Júlio César Gomes estava internado, mas não resistiu. Ele residia no bairro Santa Luzia, em Formiga.

O corpo está sendo velado na Funerária do Helinho e o sepultamento será às 17h deste domingo (4), no Cemitério Parque da Saudade.

Edilson da Cunha (conhecido como Dirsinho) que residia no bairro Lajinha, estava no mesmo veículo e faleceu no mesmo dia.

Os dois e mais um homem seguiam de Formiga para Candeias, quando o condutor do veículo perdeu o controle da direção. O carro invadiu a contramão e se chocou contra uma carreta Volvo, que seguia sentido contrário.