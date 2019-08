Redação Últimas Notícias

Faleceu o advogado Benjamim Belo Pereira. Ele tinha 65 anos e deixa esposa e uma filha.

Benjamim foi candidato a vice prefeito de Toninho Costa nas eleições de 92, presidente do PMDB, atual MDB entre 1999 e 2003 e chefe de Gabinete no segundo mandato do ex-prefeito Juarez Carvalho entre 2001 e 2004.