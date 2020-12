Redação Últimas Notícias

Faleceu neste domingo (6), aos 85 anos, o empresário Eufrásio Teixeira Tatagiba.

Ele deixa a esposa, dois filhos e três netos.

Sr. Eufrásio foi presidente do Country Clube, além de cursilhista.

O corpo será velado na Funerária do Marquinho e o sepultamento ocorrerá às 18h, no Cemitério do Rosário.