O ex-deputado federal mineiro Caio Narcio, do PSDB, morreu neste domingo (16). Ele estava internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O político contraiu o novo coronavírus — o que acarretou em problemas pulmonares. Caio foi hospitalizado em julho, após um episódio convulsivo.



O ex-parlamentar teve a convulsão em virtude da meningoencefalite. A doença consiste em um processo inflamatório que afeta o cérebro e as meninges. Segundo o presidente do PSDB em Minas Gerais, Paulo Abi Ackel, Caio foi diagnosticado com Covid-19 enquanto se tratava.

A informação da morte de Caio Narcio foi confirmada pela conta oficial de seu partido no Twitter. Aos 33 anos, Caio deixa a esposa, grávida de cinco meses. Ele ocupava uma das vagas de terapia intensiva da casa de saúde paulistana.

Em 2018, quando era parlamentar, Caio Narcio também foi internado por conta da meningoencefalite Ele ficou no Congresso Nacional entre 2015 e janeiro do ano passado.

