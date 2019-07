Morreu na manhã desta quarta-feira (10) o jornalista Paulo Henrique Amorim, aos 76 anos. Ele trabalhou em diversas redações, dentre elas Rede Globo e TV Record.

O último trabalho do jornalista foi no comando do programa “Domingo Espetacular”, da TV Record, onde atuou por 14 anos. Ele foi afastado da atração no mês passado.

O jornalista morreu em casa, no Rio de Janeiro, após sofrer um infarto fulminante. Ainda não há informações sobre o velório de Amorim. Ele deixa esposa e uma filha.

