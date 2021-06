Piumhi registrou na tarde desta sexta-feira (25), um óbito por Covid-19.

O homem de 49 anos estava intubado desde sábado (19) e foi transferido para Santa Casa de Passos no domingo (20), onde, permaneceu internado, porém, com o agravamento do caso, não resistiu às complicações da doença e veio à óbito. Ele deixa esposa e três filhos.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado ontem, 72 óbitos já foram registrados vítimas da doença em Piumhi.

Fonte: 104 FM