Morreu mais um paciente transferido do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), após o incêndio que atingiu a unidade na última terça-feira (27).

O paciente morreu nesta sexta-feira (30), em um hospital municipal do Rio de Janeiro, para onde foi levado quando um dos prédios do complexo foi atingido pelo fogo. A quinta morte foi confirmada em nota pela Rio Saúde, empresa pública responsável pela administração de diversos hospitais da cidade.

“O paciente faleceu por volta das 6h de sexta-feira no CTI [centro de terapia intensiva]. Era um homem idoso (70 anos) e com diversas comorbidades, incluindo cardiopatia grave e insuficiência renal, com histórico recente de parada cardiorrespiratória durante procedimento cardiológico de alta complexidade. Já chegou ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla no dia 27 entubado, muito grave e com teste positivo para covid-19”, informou a Rio Saúde.

O Prédio 1, onde ocorreu o incêndio, foi interditado pela Defesa Civil do Município.