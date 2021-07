Faleceu, na noite desse sábado (3), o presidente do Coritiba, Renato Follador, aos 67 anos, vítima de Covid-19. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde primeiro de junho, com diagnóstico da doença, e nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim médico, teve piora no quadro, que passou a ser de extrema gravidade.

Renato Follador chegou a tome a primeira dose da vacina contra Covid-19 antes de contrair a doença e tinha previsão de tomar a segunda dose neste mês. Ele assumiu a presidência do Coritiba em dezembro do ano passado, pouco antes de o Coritiba ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, e comandaria o clube no triênio 2021/23.

Follador é filho de Renatinho, ídolo da torcida Alviverde nos anos 40 e 50; e também defendeu o Coxa na década de 70. Meio-campista, atuou em 25 jogos, mas não levou a carreira adiante, pois sofreu uma grave lesão no joelho. Sua última partida foi em um amistoso contra o Joinville, em julho de 1977.

Renato tinha 67 anos, era formado em Engenharia Civil e Administração e era consultor em previdência privada. Chegou a ser Secretário de Previdência do Estado do Paraná durante o governo Jaime Lerner.

