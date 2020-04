A mulher que conduzia o VW/Gol com placa de Passos, envolvida no acidente registrado na tarde desta quinta-feira (16) na MG-050 chegou a ser socorrida pelo Samu e encaminhada para a Santa Casa de Formiga, porém ela não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Daniziele Alves dos Anjos, de 30 anos, era soldado da PM lotada em Guaxupé.

Além dela, estavam no veículo o irmão, Dialison dos Anjos, de 19 anos, e a mãe Maria Helena Alves dos Anjos, de 49 anos. Eles faleceram no local do acidente.

As vítimas seguiam de Belo Horizonte sentido Guaxupé.