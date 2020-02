Faleceu nesta quarta-feira (19), Francisco José do Nascimento, conhecido como sr. Chiquito. Ele era um dos sócios do Posto São Vicente.

Sr. Chiquito tinha 89 anos. Ele deixa esposa e três filhos.

O corpo dele está sendo velado na Funerária do Marquinho e o sepultamento será às 15h, no Cemitério do Santíssimo.