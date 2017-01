O relatório diário de prováveis casos de febre amarela e de municípios onde há investigação sobre a doença mostrou que há rumores de epizootia – morte de macacos –, em Japaraíba. Isso ocorre porque um macaco foi encontrado morto na zona rural do município, no fim da semana passada.

O primata foi recolhido e será levado para um laboratório no Pará, para análise da doença. O resultado deve ficar pronto dentro de 20 ou 40 dias, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Apesar da morte em investigação não há registros da doença na região.

Vacinação em Japaraíba



As doses da vacina contra a febre amarela estão disponíveis na Policlínica do bairro São José, em Japaraíba. As vacinas são distribuídas das 7h às 12h e das 13h às 17h. Há ainda um horário especial que atende os trabalhadores, das 17h às 19h. Qualquer pessoas que não tenha tomado a dose pode comparecer à unidade com o cartão de vacina, como destacou a técnica em enfermagem, Elisângela Nória.

A doença



A recomendação de idade para tomar a vacina é a partir dos noves meses. Em seguida é preciso haver um reforço aos quatro anos de idade. Para os adultos, a vacina é feita em dose única de dez em dez anos.

A doença é transmitida pela picada de mosquitos silvestres. O período de incubação do vírus varia de três a seis dias.

Os sintomas se parecem com os de uma gripe. Além de febre, há amarelão na pele e nos olhos, calafrios, dores de cabeça e no corpo. O vírus pode ainda atacar fígado e rins, provocando crise de vômito e diarreia. Em estágio grave, o paciente pode deixar de urinar e apresentar sangramentos e confusão mental.

Quem apresenta os sintomas deve procurar um médico e relatar se viajou nos 15 dias anteriores para áreas de mata ou próximas a rios. O indicado é permanecer em repouso e fazer reposição de líquido.

Veja perguntas e respostas sobre o surto de febre amarela em MG:



1. Por que este surto de febre amarela é chamado de “silvestre” e “selvagem”?

Porque os casos são registrados em regiões rurais ou de mata, transmitidos pelos mosquitos Haemagogus ou Sabethes. Por enquanto, não foi detectada a transmissão da doença pelo Aedes aegypti, mais famoso pela dengue, zika e chikungunya e por gostar das áreas urbanas.

2. É possível que a epidemia chegue às grandes cidades?

Sim. Uma pessoa infectada em zona rural poderá ir para uma cidade. Uma vez picada por um mosquito Aedes aegypti, o inseto poderá transmitir para outra pessoa, e assim por diante. A boa notícia é que isso não aconteceu ainda, de acordo com o Ministério da Saúde. Vale ressaltar que o vírus da febre amarela não é transmitido de pessoa para pessoa, apenas pela picada de mosquitos infectados.

3. Devo sair atrás da vacina, então?

O Ministério da Saúde recomendou a imunização para todas as pessoas que residem em Áreas com Recomendação da Vacina contra febre amarela e aqueles que vão viajar para regiões silvestres, rurais ou de mata. Os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro estão fora da área de recomendação para a vacina.

4. Quem não pode se vacinar?

Por causar reações, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não recomenda a vacina para pessoas com doenças como lúpus, câncer e HIV, devido à baixa imunidade, nem para quem tem mais de 60 anos, grávidas e alérgicos a gelatina e ovo.

5. Eu me vacinei uma vez, preciso me vacinar novamente?

De acordo com o infectologista Artur Timerman, presidente da Sociedade Brasileira de Dengue e Arboviroses, é importante se vacinar duas vezes – a segunda dose deverá ser tomada depois de dez anos. Depois disso, a pessoa ficará imune por toda a vida.

Para áreas epidêmicas da doença, a Organização Mundial da Saúde (OMS) informa que é necessária apenas uma dose – a chance de o corpo entrar em contato com doença por uma segunda vez antes de perder a proteção é grande. Tal contato reforça a criação de anticorpos e funcionaria como uma segunda dose.

6. A doença vai se espalhar por todo o Brasil?

Depende. De acordo com os especialistas, se a população de Minas Gerais e das áreas afetadas passar por uma boa vacinação de contenção, o surto irá diminuir. Todas as pessoas residentes nas regiões dos casos devem ser imunizadas.

O Ministério da Saúde informou que todos os estados estão abastecidos com a vacina e o país tem estoque suficiente para atender toda a população nas situações recomendadas. O órgão disse, ainda, que enviou 735 mil vacinas ao estado, totalizando mais de 1 milhão de doses ao estoque de Minas Gerais.

7. Quais os sintomas da febre amarela?

A doença se torna aparente de três a seis dias após a infecção, de acordo com o Ministério da Saúde. Os sintomas iniciais são febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. A maior parte das pessoas apresenta uma melhora após tais sintomas.

Cerca de 20% a 40% das pessoas que desenvolvem a versão mais grave da doença (15% do total de infectados) podem morrer.