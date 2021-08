A Prefeitura de Rio Novo, na Zona da Mata mineira, confirmou uma morte por Covid-19 causada pela variante Delta do novo coronavírus. O paciente de 74 anos saiu do Rio de Janeiro para visitar parentes na cidade do interior.

Segundo a Prefeitura, o idoso foi atendido em uma unidade médica de Rio Novo e encaminhado a Juiz de Fora, na mesma região do estado. Na sexta-feira (20), a Prefeitura vizinha confirmou a Rio Novo que se tratava de uma infecção pela cepa Delta.

“A Secretaria de Saúde orienta para que toda a população mantenha as medidas de combate à Covid-19. Segundo estudos recentes, as vacinas são eficientes e protegem também contra a (variante) Delta, mas ela é mais virulenta, ou seja, transmite mais rápido e infecta mais pessoas”, informou a Prefeitura em nota nas redes sociais. Rio Novo tem 500 casos confirmados de Covid-19 e 25 mortes atestadas. A cidade tem pouco mais de 8 mil habitantes.