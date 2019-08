O Informe Epidemiológico da gripe divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta segunda-feira (5) confirmou uma morte por Influenza A (H1N1) em Carmópolis de Minas.

De acordo com o portal G1, é a terceira morte confirmada nos municípios pertencentes à Superintendência Regional de Saúde (SRS) em Divinópolis. O primeiro óbito registrado por H1N1 foi em Campo Belo. A vítima era um homem de 54 anos.

Já a segunda morte foi em Itaúna, confirmada no último informe divulgado pela SES-MG no dia 9 de julho. A paciente era uma idosa, de 94 anos, que deu entrada em um hospital da cidade e, posteriormente, foi transferida para Belo Horizonte, onde faleceu no dia 5 de julho.