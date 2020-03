Na véspera de se completar o primeiro mês de contágio confirmado da Covid-19 no país, as mortes provocadas pelo novo coronavírus chegaram a 57 (aumento de 24% em relação à véspera) e, pela primeira vez, foram registradas fora do eixo Rio-São Paulo. De acordo com o balanço diário do Ministério da Saúde, Amazonas, Pernambuco e Rio Grande do Sul tiveram os primeiros óbitos confirmados. Os casos diagnosticados da enfermidade respiratória chegaram a 2.433, ou 10% a mais do que o total da terça-feira.

Na entrevista coletiva comandada pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, a pasta confirmou a adoção de um protocolo de tratamento de cinco dias à base de cloroquina apenas para os casos considerados graves, como detalhou o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos Denizar Vianna.

“Ainda há lacunas no conhecimento sobre seu efeito, mas hoje os benefícios superam os riscos envolvidos nos casos de maior gravidade. Será uma opção que se junta ao suporte já oferecido nas UTIs, como a assistência ventilatória”, destacou. O secretário fez questão de desaconselhar o uso da substância fora do ambiente hospitalar. “Ele pode registrar alterações no ritmo cardíaco e prejuízos à visão, sua toxicidade só poderá ser controlada pelos médicos”. Mandetta ressaltou que não há qualquer exigência de uso do medicamento, o que será de decisão única e exclusiva dos profissionais de saúde. “O mundo todo está fazendo pesquisas. Queremos aumentar o arsenal à disposição dos médicos para os casos críticos, em que haja risco de morte”.

Equipamentos