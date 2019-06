O número de mortes por dengue no Brasil é quase três vezes maior neste ano em relação ao mesmo período de 2018. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde datado de 5 de junho, as mortes por dengue confirmadas até 27 de maio eram 295. No mesmo período do ano passado, o país havia registrado 99 mortes pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

São Paulo e Minas Gerais são os estados mais afetados: juntos, somam 68,3% dos casos prováveis da doença no país, ou seja, casos ainda não confirmados em laboratório.

De acordo com o boletim da semana epidemiológica 21, o estado de São Paulo teve mais de 320 mil casos prováveis de dengue até o fim de maio de 2019 – enquanto neste momento do ano passado eram pouco menos de 9 mil.

Já Minas Gerais registrou mais de 322 mil casos no mesmo período deste ano, ante 20,2 mil até o fim de maio de 2018.