A febre amarela em Minas Gerais segue em alta. A cada semana, os números aumentam e fazem o alerta ser mantido para a prevenção. Já são 413 casos confirmados e 145 mortes. A situação pode ser ainda maior. Estão sendo investigados outras 607 notificações. Destes, 27 óbitos. A cobertura vacinal no estado também vem crescendo. Mas, mesmo assim ainda não atingiu a meta necessária. A estimativa é que pouco mais de 3,6 milhões de pessoas ainda não receberam nem uma dose da vacina.

A temporada 2017/2018 teve início em julho do ano passado. Porém, o primeiro paciente confirmado com a doença no período começou a sentir os sintomas em 23 de dezembro. De lá para cá, os casos se multiplicaram rapidamente. A média nesses 95 dias de monitoramento é de 4,3 casos por dia. Já em relação as mortes, são 1,5 a cada 24 horas. A letalidade está em 35,1%.

As regiões metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata seguem concentrando o maior número de casos da doença. Juiz de Fora é a cidade com o maior número de moradores infectados. Segundo balanço da Secretaria de Estado de Saúde (SES), são 36 pessoas confirmadas com a doença. Em seguida, vem Mariana, que faz parte da regional de saúde de BH, com 34. Além de Nova Lima, com 31 casos.

Já em relação as mortes, Juiz de Fora também segue na liderança, com nove óbitos. Em seguida, vem Nova Lima, com oito, Mariana com sete, e Lima Duarte, com seis. Belo Horizonte registra oito casos, com três óbitos. Segundo a SES, do total de mortes no Estado, oito foram de mulheres, que representa 5,5% do total. O restante foi do sexo masculino.

Uma comissão segue investigando os 11 casos suspeitos de febre amarela em pessoas com histórico de vacinação. A SES ressalta que a vacina tem eficácia de 95% a 98%, “considerada altamente eficaz e segura na prevenção da transmissão do vírus”.

Vacinação

A cobertura vacinal em Minas Gerais vem aumentando, mas mesmo assim ainda não chegou na meta recomendada de 95%. Segundo a SES, 91,53% da população mineira já recebeu ao menos uma dose da vacina. Ainda há uma estimativa de 1.682.473 que ainda não foram imunizados. A faixa etária que menos se vacinou está compreendida entre 15 e 59 anos de idade, justamente a mais atingida pela doença em 2017.

Entre os 853 municípios mineiros, 189 não alcançaram 80% da cobertura vacinal, o que representa 22,16%. Outros 32% estão com cobertura entre 80% e 94,9%, e 45,84% estão acima da meta de 95%. Vale ressaltar que a vacina está disponível em todas as unidades básicas do Sistema Único de Saúde (SUS).

