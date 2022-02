Minas Gerais registrou aumento de 80% nas mortes por pneumonia na comparação com o mesmo período do ano passado. A constatação é do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais (Recivil).

Segundo o levantamento, em janeiro de 2022, os cartórios do estado registraram 2.517 vítimas da infecção contra 1.405 em janeiro de 2021. Em 2020, antes da pandemia, a doença respiratória fez 1.634 vítimas.

As perdas por Covid-19, por sua vez, sofreram redução de 62% no mesmo intervalo.

Os dados também apontam o primeiro mês deste ano como o mais mortal da série histórica, iniciada em 2003. Foram 16.504 mineiros mortos, um aumento de 6,7% em relação a janeiro de 2021, com 15.455 mortos. Em janeiro de 2020, antes da epidemia, houve 14.949 perdas.