A pandemia do novo coronavírus causou pelo menos 1.313.471 mortes no mundo desde que o escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) na China informou o surgimento da doença em dezembro passado – aponta balanço feito neste domingo (15) pela AFP, com base em fontes oficiais.

Desde o início da pandemia, mais de 54.001.750 pessoas contraíram a doença.

Este número de casos positivos reflete apenas uma parte da totalidade de infecções no mundo. Cada país adota diferentes políticas para estabelecer os diagnósticos e fazer seu balanço.

Alguns, por exemplo, contabilizam apenas as pessoas internadas, e uma grande quantidade de países pobres tem uma limitada capacidade de testes.