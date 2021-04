Os vídeos dos bailarinos, Bruna Pedrosa e Cleydson Dias, que se inscreveram para a “Mostra Dança Online” foram disponibilizados nesta quinta-feira (22), no YouTube, em uma playlist no canal da Secretaria Municipal de Cultura.

Na próxima segunda-feira (26), das 9h às 22h, o público poderá votar no seu bailarino preferido, por meio do link que será disponibilizado no site da Prefeitura de Formiga, e em suas redes sociais.

A votação é uma triagem, e servirá para definir qual bailarino se apresentará primeiro na Mostra que acontecerá em formato de live, no dia 22 de maio, às 19h, na qual os vencedores também serão escolhidos por votação popular, que acontecerá logo após as apresentações.

O evento que será transmitido por meio do Canal da Secretaria Municipal de Cultura, no YouTube, tem o objetivo de fomentar e difundir a cultura da dança no município, além de valorizar os bailarinos formiguenses, proporcionando um espaço para apresentações.